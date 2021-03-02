Анджелина Джоли продала картину Черчилля за рекордные $11,6 млн

Голливудская актриса Анджелина Джоли выставила на продажу картину кисти Уинстона Черчилля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аукционный дом Christie's.

Картина под названием «Башня мечети Кутубия» была продана за $11,6 млн. Ее покупатель не называется. Эта стоимость стала рекордной для работ британского премьера.

Предварительно стоимость лота оценивалась в $2,1 млн — $3,5 млн.

При этом причины решения Джоли продать картину также не уточняются.

«Башня мечети Кутубия» была написана Черчиллем во время Второй мировой войны.