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Новости культуры

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Анджелина Джоли, 2019 год Анджелина Джоли, 2019 год

Анджелина Джоли продала картину Черчилля за рекордные $11,6 млн

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Голливудская актриса Анджелина Джоли выставила на продажу картину кисти Уинстона Черчилля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аукционный дом Christie's.

Картина под названием «Башня мечети Кутубия» была продана за $11,6 млн. Ее покупатель не называется. Эта стоимость стала рекордной для работ британского премьера.

Предварительно стоимость лота оценивалась в $2,1 млн — $3,5 млн.

При этом причины решения Джоли продать картину также не уточняются.

«Башня мечети Кутубия» была написана Черчиллем во время Второй мировой войны.

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