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Новости культуры

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Алек Болдуин снова стал отцом через полгода после рождения шестого ребенка

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Актер Алек Болдуин стал отцом в седьмой раз.

Об этом сообщила у себя в Instagram его супруга Хилария Болдуин, опубликовавшая фото с шестью детьми, включая новорожденного. У Алека Болдуина также есть 24-летняя дочь Айрленд от брака с актрисой Ким Бейсингер.

Полгода назад у пары родился сын Эдуардо Пау Лукас.

Пара не давала никаких комментариев по поводу подробностей рождения малыша. В соцсетях предполагают, что ребенка могла родить супругам суррогатная мать, также поклонники звездных родителей обсуждают возможность того, что новорожденного могли усыновить.

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