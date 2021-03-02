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Новости культуры

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Хари Пэйтон и Мелисса Макбрайд в кадре из сериала &laquo;Ходячие мертвецы&raquo; Хари Пэйтон и Мелисса Макбрайд в кадре из сериала &laquo;Ходячие мертвецы&raquo;

Названо время выхода финального сезона «Ходячих мертвецов»

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Авторы телесериала «Ходячие мертвецы» анонсировали время выхода финального сезона шоу в официальном Twitter.

Премьера 11-го сезона состоится летом 2021 года.

Съемки 24-серийного сезона уже стартовали. Показ финальных шести эпизодов десятого сезона «Ходячих мертвецов» запланирован на март 2021 года.

Ранее СМИ сообщили о закрытии сериала «Ходячие мертвецы» после 11 сезона. В 2023 году на экраны выйдет спин-офф сериала в формате антологии.

«Ходячие мертвецы» — американский постапокалиптический телесериал, разработанный Фрэнком Дарабонтом. Первая серия вышла на экраны 31 октября 2010 года.

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