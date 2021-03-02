Власти назвали культуру наиболее пострадавшей из-за пандемии сферой

Вице-премьер России Татьяна Голикова в беседе с ТАСС рассказала, что реальный ущерб культурной сферы из-за пандемии будет оценен в апреле.

По словам Голиковой, будут проанализированы отчетные документы и определено, сколько было недополучено внебюджетных доходов и насколько властям удалось их компенсировать. «С тем чтобы определиться, как дальше модернизировать планирование государственного задания для учреждений культуры», — пояснила она.

Голикова назвала культуру наиболее пострадавшей сферой в период пандемии. «Культура — наверное, наиболее пострадавшая сфера в период пандемии по понятным причинам. Ограничительные мероприятия в первую очередь затронули учреждения культуры: какой-то период, в первую волну, они не работали, затем заполняемость была сокращенная. И, конечно, традиционные доходы от продажи билетов оказались недополученными», — разъяснила она.

Сейчас поддержку из бюджета разных уровней получают более 90 тыс. учреждений культуры.

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