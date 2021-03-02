Барецкий предложил взять на себя похороны экс-солистки Little Big

Музыкант Стас Барецкий предложил помочь с организацией похорон экс-солистки группы Little Big Анны Кастельянос.

Возглавляющий союз профессиональных ритуальных агентов артист заявил, что похороны могут пройти на одном из кладбищ Петербурга. «Я смогу найти ей участок земли, договориться с руководством кладбища. Там ее похоронят. Могу предоставить небольшой гранитный памятник, из Карелии, а также сделать стандартную опалубку», — цитирует Барецкого ФАН.

Группу Little Big он назвал одной из своих любимых. «Мне жалко Анну Кастельянос. Я понимаю таких людей. Они не имеют возможности копить деньги. В нашей стране, даже если ты «выстреливаешь», то через какое-то время тебя просто забывают, и ты становишься никому не нужен. В какой-нибудь Швеции музыкантам платят пенсию, а у нас нет», — сочувствует покойной он.

Ранее СМИ сообщили, что скончавшаяся участница Little Big якобы оставила большие долги.