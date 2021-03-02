Яна Рудковская выступила против национального отбора на «Евровидение»

Музыкальный продюсер Яна Рудковская считает, что на конкурс стоит отправлять известного артиста, который ранее попадал в международные музыкальные чарты.

«Как человек, знающий всю эту кухню изнутри, я могу сказать, что, как правило, призы могут быть известны заранее. Поэтому нужно отправлять более известного артиста, который уже покорял международные чарты и воспринимается «своим» в странах Восточной Европы – у него будет намного больше шансов на победу, чем у нового персонажа», – рассказала «Газете.Ru» продюсер.

Рудковская предложила в качестве кандидатуры участника от России группу «Little Big». Продюсер считает, что музыканты коллектива модные и стильные.

«Группа Little Big очень популярна во многих странах, поэтому мне непонятно, почему их могут не отправить. По-моему, было бы логичнее просто отправить их. Я не считаю их фриками – они очень модные стильные ребята», – рассказала Рудковская.

Комментатор «Евровидения» Яна Чурикова напротив поддержала идею национального отбора на международный музыкальный конкурс. Телеведущая заявила «Газете.Ru», что поклонники этого шоу имеют право выбирать участника.

«В нашей стране история отборов достаточно разнообразна. У нас так получилось, что кандидаты, отобранные вещателем, очень хорошо себя зарекомендовали – например, Полина Гагарина, которая заняла второе место. Но так получилось, что национальных отборов у нас в стране не было с 2012 года. И мне кажется, что мы заслужили право выбирать участника «Евровидения» всей страной. Каковы бы ни были причины такого решения Первого канала, это прекрасная новость не только для поклонников «Евровидения», но и для всей страны», – считает Чурикова.

Исполнителя, который представит Россию на конкурсе «Евровидение» в мае этого года в Нидерландах, выберут зрители. Национальное голосование состоится 8 марта, специальное шоу будут транслировать в прямом эфире.