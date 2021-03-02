«Евровидение-2021» пройдет в новом формате

Международный музыкальный конкурс «Евровидение-2021» пройдет в новом урезанном формате, сообщает оргкомитет мероприятия.

Новые правила проведения конкурса в Роттердаме связаны с эпидемиологической ситуацией и распространением коронавирусной инфекции.

Гостям «Евровидения» из других стран будет рекомендовано соблюдать самоизоляцию за пять дней до отправления в Нидерланды, также максимум за 72 часа до полета у них на руках должен быть отрицательный тест на коронавирус.

Делегации из других стран должны будут оставаться в отеле во время, когда они не репетируют и не участвуют в шоу. Работники сцены, артисты и журналисты будут регулярно сдавать тест на коронавирус.

Количество людей в делегациях будет сокращено. На площадке смогут присутствовать 500 журналистов, еще 1000 смогут работать в онлайн-пресс-центре.

Пока неизвестно, смогут ли на конкурсе в мае присутствовать зрители.

Ранее сообщалось, что россияне сами выберут участника «Евровидения-2021» и песню, которую он представит на конкурсе. Для этого вечером 8 марта в прямом эфире Первого канала пройдет специальное шоу.