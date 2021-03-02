Розу Хайруллину задержали на украинской границе

Пограничная служба Украины опубликовала видео с задержанием актрисы Розы Хайруллиной, сообщает «СтарХит».

На Украину звезда приехала на съемки, однако в страну ее не пустили и привлекли к административной ответственности. Утверждается, что ей на три года закрыт въезд в страну.

Хайруллина сообщила, что была в Крыму с частным визитом весной 2020 года. После задержания она вылетела обратным рейсом в Минск.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает. «Черный список» деятелей культуры украинский минкульт впервые представил в 2015 году.

Ранее российскому актеру на три года запрещен въезд на Украину.