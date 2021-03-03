Музыкальный фестиваль в Сан-Ремо впервые стартовал без зрителей

Ежегодный фестиваль итальянской эстрады в Сан-Ремо открылся в театре «Аристон» без зрителей, сообщает РИА «Новости».

За «Золотую пальму» 71-го фестиваля поборются 26 конкурсантов, отдельная награда достанется одному из восьми молодых артистов.

Впервые в концертном зале кроме конкурсантов будут присутствовать только ведущие и музыканты. Сто журналистов работают в специально оборудованном зале прессы. Кроме того, из-за связанных с пандемией коронавирусной инфекции ограничений в Сан-Ремо сейчас закрыты рестораны и бары за исключением работы навынос.

В день открытия 71-го по счету фестиваля стало известно о заражении коронавирусом одного из артистом — певца под псевдонимом Ирама.

Фестиваль продлится до 6 марта.

Ранее сообщалось, что «Евровидение-2021» пройдет в новом формате из-за пандемии коронавируса.