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Новости культуры

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Сериал «Супермен и Лоис» продлен на второй сезон

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Сериал «Супермен и Лоис» о личной жизни персонажей супергеройских комиксов продлен на второй сезон, сообщает Deadline со ссылкой на главу The CW Network Марка Педовица.

Премьера первого сезона сериала состоялась 23 февраля и показала высокие рейтинги.

Дебют шоу на нескольких платформах Педовиц называет «феноменальным».

Главные роли в сериале сыграли Тайлер Хэклин (Кларк Кент), Битси Таллок (Лоис Лейн), Джордан Эльзасс (Джонатан Кент), Александр Гарфин (Джордан Кент).

Ранее было названо время выхода финального сезона «Ходячих мертвецов».

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