Первый канал показал шорт-лист возможных представителей России на «Евровидении»

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал о том, что телеканал составил шорт-лист музыкантов, которые могут получить шанс представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение-2021». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, исполнители появятся в эфире Первого канала в понедельник, 8 марта. Он уточнил, что претендент будет выбран путем народного голосования.

«Мы предварительно отобрали несколько участников, которые, как нам кажется, равны по уровню. Кто больше нравится — пусть решают наши зрители», — подчеркнул Эрнст.

Гендиректор Первого канала добавил, что среди музыкантов также появится группа Little Big, которая должна была представлять страну на конкурсе в прошлом году.

В 2021 году международный конкурс «Евровидение» состоится в Нидерландах 18 — 22 мая.

Ранее продюсер фестиваля «Нашествие» предложил отправить на «Евровидение» от России рэпера Алишера Моргенштрена и певицу Ольгу Бузову.