Мультсериал «Симпсоны» продлили на два сезона

Телеканал Fox продлил культовый мультсериал «Симпсоны» еще на два сезона, сообщает Variety.

По завершении 34-го сезона, выход которого намечен на 2023 год, в мультсериале будет 757 эпизодов, указано в сообщении. При этом юбилейный 700-й выпуск выйдет в эфир 21 марта этого года.

«Все в «Симпсонах» очень рады, что их снова продлили, и мы планируем много больших сюрпризов. Гомер потеряет волосы, Милхаус получит контактные линзы, а Барт в тридцать третий раз отметит свой десятый день рождения», – рассказал создатель сериала Мэтт Гренинг.

«Симпсоны» являются самым длинным мультсериалом в истории американского телевидения, шоу непрерывно выходит с 1989 года. В сентябре 2020 года началась трансляция 32 сезона сериала.

В 2021 году скончались двое сценаристов мультсериала. 19 января не стало Дэвида Ричардсона, 1 февраля — Марка Уилмора.