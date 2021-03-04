Шоумен Сергей Сафронов рассказал о тяжелой болезни

Шоумен Сергей Сафронов в эфире шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на канале НТВ рассказал о своей тяжелой болезни.

Он продемонстрировал заметный шрам на горле. По его словам, перед обращением к врачам он мучался от ощущения кома в горле, возникли одышка и потливость.

Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» также признался, что ему вскрывали область в районе горла, чтобы взять оттуда «фрагменты» на анализ, а после лечебных процедур его тошнит и он испытывает головокружение.

Ранее уволенный «за взятки» с ТНТ Сафронов назвал обвинения против него сфабрикованными.