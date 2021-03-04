Картину Бэнкси сожгли и превратили в цифровой актив

Блокчейн-компания Injective Protocol купила у Нью-Йоркской галереи картину уличного художника Бэнкси Morons за $95 тыс., чтобы сжечь и превратить в цифровой актив, сообщает CBS.

Агентство Pest Control, созданное самим художником, подтвердило подлинность произведения. После сожжения, транслировавшегося в прямом эфире, картину превратили в невзаимозаменяемый токен (NFT). Отмечается, что это первый случай превращения реального произведения искусства в виртуальный актив.

На картине Morons изображен реальный исторический момент — ситуация, когда картина «Подсолнухи» художника Винсента Ван Гога была продана на аукционе за $50 млн. Это положило начало практике аукционов с огромными лотами.

Ранее сообщалось, что кусок стены с граффити Бэнкси продали за «шестизначную сумму».