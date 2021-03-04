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Новости культуры

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Певец Александр Маршал во время выступления на творческом вечере Григория Лепса в рамках музыкального фестиваля &laquo;ЖАРА&raquo; в Баку, 2017 год Певец Александр Маршал во время выступления на творческом вечере Григория Лепса в рамках музыкального фестиваля &laquo;ЖАРА&raquo; в Баку, 2017 год

Жена Александра Маршала рассказала о его обращении к врачам

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Жена Александра Маршала Наталья Минькова в беседе с «Пятым каналом» рассказала о здоровье 63-летнего певца.

По ее словам, у Маршала был скачок давления, вследствие чего он обратился к врачам. «Сам решил проверить. Сделать КТ, УЗИ сам… Не то, что увезли… А чтобы на всякий случай», — объяснила она.

Музыканту также предстоит еще один визит в больницу для проведения МРТ.

Ранее сообщалось, что экс-солист группы «Парк Горького» Александр Маршал был якобы госпитализирован в Подмосковье в предынсультном состоянии. Утверждалось, что экс-солист группы «Парк Горькогопочувствовал себя плохо в своем доме в Барвихе, и врачи скорой помощи приняли решение о срочной госпитализации.

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