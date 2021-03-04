Жена Александра Маршала рассказала о его обращении к врачам

Жена Александра Маршала Наталья Минькова в беседе с «Пятым каналом» рассказала о здоровье 63-летнего певца.

По ее словам, у Маршала был скачок давления, вследствие чего он обратился к врачам. «Сам решил проверить. Сделать КТ, УЗИ сам… Не то, что увезли… А чтобы на всякий случай», — объяснила она.

Музыканту также предстоит еще один визит в больницу для проведения МРТ.

Ранее сообщалось, что экс-солист группы «Парк Горького» Александр Маршал был якобы госпитализирован в Подмосковье в предынсультном состоянии. Утверждалось, что экс-солист группы «Парк Горькогопочувствовал себя плохо в своем доме в Барвихе, и врачи скорой помощи приняли решение о срочной госпитализации.