Сын Алибасова объяснил решение Федосеевой-Шукшиной не разводиться с продюсером

Сын Бари Алибасова в беседе с «Пятым каналом» объяснил, почему, на его взгляд, актриса Лидия Федосеева-Шукшина передумала разводиться с продюсером.

По мнению Алибасова-младшего, Федосеева-Шукшина отложила развод из-за наследства. «Лида прекрасно понимала, что, если папа вдруг скончается, а риски такие были в прошлом году, она получит 25% от наследства в любом случае», — сказал он.

Он утверждает, что за время бракоразводного процесса его отец чуть три раза не умер. «Поэтому все, что сейчас делают Шукшины под видом того, что любят, хотят видеть, это пытаются потянуть время для того, чтобы вероятность того, что папа умрет в браке с Лидой, сохранилась. Папе это категорически неинтересно», — не сомневается он.

Актриса и продюсер поженились 20 ноября 2018 года. Отношения супругов испортились, когда актриса подарила Алибасову квартиру стоимостью 10 млн руб., а тот передал ее своему помощнику. Договор дарения, уточняли юристы актрисы, Федосеева-Шукшина подписала после болезни, находясь под действием медицинских препаратов. На спорное имущество был наложен арест.

Ранее стало известно, что суд отменил развод Алибасова с Федосеевой-Шукшиной.