Эди Фалько сыграет Хиллари Клинтон в новом сезоне «Американской истории преступлений»

Американская актриса Эди Фалько сыграет в третьем сезоне сериала «Американская история преступлений» (American Crime Story) бывшую первую леди США Хиллари Клинтон. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сезон под названием «Импичмент» посвящен истории импичмента президенту США Билла Клинтона в 1998 году. Он основан на книге Джеффри Тубина «Большой заговор: реальная история сексуального скандала, который почти уничтожил президента».

Также в сериале сыграют Сара Полсон, Бини Фелдштейн, Клайв Оуэн и Аннали Эшфорд.

Изначально премьера «Импичмента» была запланирована перед выборами президента США в ноябре 2020 года, однако была отложена из-за графика исполнительного продюсера Райана Мерфи. Дата выхода 3 сезона сериала пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что пострадавшая от домогательств президента США Билла Клинтона в 1998 году Моника Левински станет продюсером 3 сезона «Американской истории преступлений».