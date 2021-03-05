Путин поздравил с юбилеем Елену Яковлеву

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close
Елена Яковлева в фильме &laquo;Плюмбум, или опасная игра&raquo;, 1986 год Елена Яковлева в фильме &laquo;Плюмбум, или опасная игра&raquo;, 1986 год
Елена Яковлева, 1987 год Елена Яковлева, 1987 год
Елена Яковлева и Томас Лаустиола на съемках фильма &laquo;Интердевочка&raquo; режиссера Петра Тодоровского, 1989 год Елена Яковлева и Томас Лаустиола на съемках фильма &laquo;Интердевочка&raquo; режиссера Петра Тодоровского, 1989 год
Елена Яковлева и Андрей Сергеев на съемках фильма «Мать Иисуса», 1990 год Елена Яковлева и Андрей Сергеев на съемках фильма «Мать Иисуса», 1990 год
Валентин Гафт, Елена Яковлева и Галина Петрова в спектакле &laquo;Пигмалион&raquo; по пьесе Бернарда Шоу на сцене театра &laquo;Современник&raquo;, 1995 год Валентин Гафт, Елена Яковлева и Галина Петрова в спектакле &laquo;Пигмалион&raquo; по пьесе Бернарда Шоу на сцене театра &laquo;Современник&raquo;, 1995 год
Елена Яковлева с сыном Денисом и собакой Греем, 1996 год Елена Яковлева с сыном Денисом и собакой Греем, 1996 год
Елена Яковлева и ее супруг Валерий Шальных, 2000 год Елена Яковлева и ее супруг Валерий Шальных, 2000 год
Актриса Елена Яковлева и чемпион России по латиноамериканским танцам Александр Литвиненко во время съемок телепроекта «Танцы со звездами», 2006 год Актриса Елена Яковлева и чемпион России по латиноамериканским танцам Александр Литвиненко во время съемок телепроекта «Танцы со звездами», 2006 год
Елена Яковлева в роли Тамары и Сергей Гармаш в роли Ильина в спектакле Александра Агорева по пьесе Александра Володина &laquo;Пять вечеров&raquo; на сцене театра &laquo;Современник&raquo;, 2006 год Елена Яковлева в роли Тамары и Сергей Гармаш в роли Ильина в спектакле Александра Агорева по пьесе Александра Володина &laquo;Пять вечеров&raquo; на сцене театра &laquo;Современник&raquo;, 2006 год
Елена Яковлева в роли Ванги на съемочной площадке 12-серийного художественного фильма &laquo;Вангелия&raquo; режиссера Сергея Борчукова, 2012 год Елена Яковлева в роли Ванги на съемочной площадке 12-серийного художественного фильма &laquo;Вангелия&raquo; режиссера Сергея Борчукова, 2012 год
Елена Яковлева во время предпремьерного прогона спектакля &laquo;Кто боится Вирджинии Вульф?&raquo; театра &laquo;Содружество актеров Таганки&raquo; на сцене ДК &laquo;ЗИЛ&raquo;, 2015 год Елена Яковлева во время предпремьерного прогона спектакля &laquo;Кто боится Вирджинии Вульф?&raquo; театра &laquo;Содружество актеров Таганки&raquo; на сцене ДК &laquo;ЗИЛ&raquo;, 2015 год
Елена Яковлева в роли Бабы-Яги и Мила Сивацкая в роли Василисы на съемках фильма &laquo;Последний богатырь&raquo; режиссера Дмитрия Дьяченко, 2016 год Елена Яковлева в роли Бабы-Яги и Мила Сивацкая в роли Василисы на съемках фильма &laquo;Последний богатырь&raquo; режиссера Дмитрия Дьяченко, 2016 год
Елена Яковлева в сцене из спектакля &laquo;Немаленький принц&raquo; театра-студии &laquo;15&raquo; под руководством Дмитрия Бикбаева в медиацентре парка &laquo;Зарядье&raquo;, 2018 год Елена Яковлева в сцене из спектакля &laquo;Немаленький принц&raquo; театра-студии &laquo;15&raquo; под руководством Дмитрия Бикбаева в медиацентре парка &laquo;Зарядье&raquo;, 2018 год

Путин поздравил с юбилеем Елену Яковлеву

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку России Елену Яковлеву.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Яркая, талантливая актриса, вы блестяще реализовали себя в творчестве, своими замечательными работами в театре и кинематографе обогатили отечественное искусство», — написано в обращении президента.

Путин также отметил непревзойденное мастерство и обаяние актрисы, ее душевную щедрость и беззаветную преданность избранному делу.

Елена Яковлева снималась в фильмах «Плюмбум, или Опасная игра» Вадима Абдрашитова (1986), «Время летать» (1987) и «Лестница» (1989) Алексея Сахарова, «Интердевочка» (1989) Петра Тодоровского. С 1999 по 2011 год играла главную роль в детективном сериале «Каменская», играет одну из главных ролей в медицинском драматическом сериале «Склифосовский».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.