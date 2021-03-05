Армения отказалась от поездки на «Евровидение»

Армения отказалась от участия в конкурсе «Евровидение-2021», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на общественное телевидение страны.

Отказ обоснован напряженной ситуацией в стране.

25 февраля вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

В 2021 году международный конкурс «Евровидение» состоится в Нидерландах 18 — 22 мая.

Ранее Первый канал показал шорт-лист возможных представителей России на «Евровидении».