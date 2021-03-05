Экс-супруг Айзы задержан на Бали

Экс-супруг российской певицы Айзы Дмитрий Анохин задержан на Бали по подозрению в подделке ПЦР-тестов, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

Вместе с Анохиным полиция Бали задержала украинку Алену Мухину. Правоохранителям показался подозрительным вид тестов на коронавирус, которые предоставили Анохин и Мухина при въезде в страну.

В больнице, указанной в справках, подтвердили, что клиентов с такими данными у них не было.

Айза и Дмитрий Анохины развелись летом 2020 года после почти пяти лет брака. У них есть общий сын Элвис, также певица воспитывает сына Сэма от рэпера Гуфа.

Осенью 2020 года сообщалось, что Айза Анохина была задержана на Мальдивах по подозрению в перевозке оружия.