Актриса из «Звездных войн» рассказала о травле

Американская актриса вьетнамского происхождения Келли Мари Трэн в беседе с The Hollywood Reporter пожаловалась на травлю со стороны фанатов «Звездных войн».

По ее словам, поклонники киносаги позволяли в ее адрес сексистские и расистские комментарии. Женщине пришлось посещать психотерапевта и удалить Instagram. «Если кто-то не понимал меня или мой опыт, мне не стоило терпеть их мизогинию и расизм. Наверное, им не хватает воображения понять, что в мире живут разные люди», — поделилась она.

В фильмах «Звездные войны: Последние джедаи» и «Звездные войны: Скайуокер. Восход» актриса исполнила роль пилота Роуз Тико. Трэн стала первой небелокожей женщиной, получившей одну из главных ролей в киносаге.

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