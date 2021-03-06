Участница «ВИА Гры» раскрыла условия контракта с Меладзе

Участница «ВИА Гры» Ксения Попова рассказала об условиях контакта с продюсером группы Константином Меладзе.

По ее словам, участницы группы должны быть стройными и не иметь детей.

«Если ты хочешь погубить свою карьеру в группе «ВИА Гра», то иди и рожай», — сказала певица в эфире YouTube-шоу «СЛАВА+».

При этом она отметила, что Меладзе всегда можно рассказать о произошедших событиях в жизни, даже о беременности. Попова отметила, что продюсер не заставит делать аборт, однако музыкальная карьера в коллективе закончится.

Ранее сообщалось, что Константин Меладзе представил новый состав группы «ВИА Гра».