Участница «ВИА Гры» раскрыла условия контракта с Меладзе

Участница «ВИА Гры» Ксения Попова рассказала об условиях контакта с продюсером группы Константином Меладзе.
По ее словам, участницы группы должны быть стройными и не иметь детей.
«Если ты хочешь погубить свою карьеру в группе «ВИА Гра», то иди и рожай», — сказала певица в эфире YouTube-шоу «СЛАВА+».
При этом она отметила, что Меладзе всегда можно рассказать о произошедших событиях в жизни, даже о беременности. Попова отметила, что продюсер не заставит делать аборт, однако музыкальная карьера в коллективе закончится.
Ранее сообщалось, что Константин Меладзе представил новый состав группы «ВИА Гра».