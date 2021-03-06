Режиссера Могучего раскритиковали за то, что он не снял кепку перед министром культуры

| Марк Романов

Худрука Большого драматического театра имени Товстоногова Андрея Могучего обвинили в некультурном поведении и неуважительном отношении к министру культуры Ольге Любимовой. 5 марта она опубликовала в Facebook фотографии с деловой встречи, на которой режиссер вальяжно сидит на стуле, не сняв головного убора.

«А почему мужчина в шапке? Вот по этому поводу я как раз и хочу с вами встретиться: нам всем необходимо поднимать уровень культуры. Если художественный руководитель ведущего театра в помещении на деловой встрече не снимает кепку, то стоит задуматься, каков будет уровень культуры постановок этого театра», — написал один из пользователей.

Подписчики также подчеркнули, что находиться в помещении в головном уборе — неприлично само по себе. Кроме того, Могучему сделали замечания по поводу того, что он «развалился» на стуле.

«Мужик в шапке? Не комильфо как-то»; «Простите, не в моих правилах осуждать людей, но на одном из снимков человек сидит в головном уборе, развалившись»; — сетовали недовольные комментаторы.

Сама Любимова ответила, что ей даже в голову не приходило думать о неуважении со стороны Могучего. Она подчеркнула, что кепка — это часть образа режиссера.

«Я Могучего без шапки не видела. У нас не храм. Я не батюшка. Ничего страшного. Немного, конечно, странно, когда они все летом в шортах приходят», — написала она в комментариях.

Во время встречи режиссер и глава Минкультуры обсуждали гастрольный план и будущие проекты БДТ имени Товстоногова. По словам Любимовой, в этом году гастроли театра прорабатывались совместно с Росконцертом в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана.