Николас Кейдж женился в пятый раз

56-летний американский актер Николас Кейдж женился на 26-летней избраннице Рико Шибату, которая на четыре года моложе его старшего сына. Об этом сообщает TMZ.

Свадьба состоялась в отеле Wynn в Лас-Вегасе 16 февраля. Дата была выбрана неслучайно, так как это день рождения покойного отца актера.

На церемонии бракосочетания на девушке было надето японское свадебное кимоно ручной работы, а на Кейдже смокинг. Когда священник задал ей вопрос, она ответила «Да» и взяла фамилию мужа.

По данным издания, Кейдж объявил о своей помолвке в августе прошлого года. Он сделал Шибату предложение через FaceTime, а отправил кольцо через FedEx.

Ранее в сети появился первый трейлер «Страны чудес Вилли» с Николасом Кейджем.