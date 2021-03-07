Путин принес соболезнования в связи со смертью литературного критика Курбатова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким известного советского и российского литературного критика, члена Союза писателей России Валентина Курбатова. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

«Примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с кончиной Валентина Яковлевича Курбатова», — сказано в сообщении.

Глава государства отметил, что покойный был «талантливым, неординарным, очень ярким человеком», который посвятил «себя сбережению и развитию лучших традиций отечественной литературы».

По словам российского лидера, Курбатов «многое сделал для изучения творческого наследия» выдающихся отечественных писателей и «вел большую общественную работу».

6 марта стало известно, что писатель, литературный критик Валентин Курбатов скончался в возрасте 81 года.