Участник российского шоу «Голос» представит Эстонию на «Евровидении»

Участник российского шоу «Голос» певец Уку Сувисте будет представлять Эстонию на «Евровидении» в 2021 году. Об этом сообщает эстонский портал ERR.

Певец выиграл национальный конкурс Eesti Laul с песней The Lucky One по итогом голосования жюри и зрителей. Всего за право представлять страну на «Евровидении» боролись 12 человек.

Сувисте должен был представлять Эстонию на «Евровидении-2020», однако из-за пандемии коронавируса конкурс был отменен.

Эстонский певец был участником седьмого сезона российского «Голоса» в 2018 году, где дошел до полуфинала.