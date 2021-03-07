Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close

Участник российского шоу «Голос» представит Эстонию на «Евровидении»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Участник российского шоу «Голос» певец Уку Сувисте будет представлять Эстонию на «Евровидении» в 2021 году. Об этом сообщает эстонский портал ERR.

Певец выиграл национальный конкурс Eesti Laul с песней The Lucky One по итогом голосования жюри и зрителей. Всего за право представлять страну на «Евровидении» боролись 12 человек.

Сувисте должен был представлять Эстонию на «Евровидении-2020», однако из-за пандемии коронавируса конкурс был отменен.

Эстонский певец был участником седьмого сезона российского «Голоса» в 2018 году, где дошел до полуфинала.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.