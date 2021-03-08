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Новости культуры

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Представителя России на «Евровидении» выберут зрители Первого канала

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Короткий список возможных представителей России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» будет представлен 8 марта в эфире Первого канала, сообщает ТАСС со ссылкой на анонс вещателя.

Исполнителя и песню, которые представят Россию на «Евровидении», выберут в результате национального зрительского голосования в специальном праздничном шоу, которое выйдет в прямом эфире Первого канала.

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта подчеркнул, что ни у кого из участников приоритета во времени не будет. Группа Little Big, которая должна была представлять Россию на конкурсе в 2020 году, появится в эфире, но неизвестно, войдет ли она в шорт-лист.

Конкурс «Евровидение» должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в Роттердаме, но был отменен из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Планируется, что в 2021 году финал «Евровидения» пройдет 22 мая в том же городе.

Ранее сообщалось, что участник российского шоу «Голос» представит Эстонию на «Евровидении».

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