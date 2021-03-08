Зак Снайдер показал Аквамена в новом тизере «Лиги справедливости»

Режиссер Зак Снайдер показал в Twitter новый 40-секундный тизер режиссерской версии «Лиги справедливости».

Главный герой ролика — супергерой Аквамен, возвращающий себе волшебный трезубец, который позволяет управлять водой. «Плохая идея — сражаться с дьяволом и его армией в аду», — говорит он.

В 2017 году фильм «Лига справедливости» вместо Зака Снайдера, вышедшего из процесса работы над картиной по семейным обстоятельствам, заканчивал Джосс Уидон. В итоге лента не понравилась фанатам и самим актерам, настоявшим на выпуске режиссерской версии.

Премьера режиссерской версии «Лиги справедливости» на стриминговом сервисе HBO Max запланирована на 18 марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что премьера «Лиги справедливости» Снайдера состоится в России одновременно с мировой.