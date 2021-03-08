Кудрявцева объяснила расставание с Лазаревым

Телеведущая Лера Кудрявцева на шоу «Алена, блин!» объяснила свое расставание с певцом Сергеем Лазаревым.

По ее словам, она хотела иметь семью и детей, а Лазарев был сконцентрирован на заработке и гастролях. «Я влюбилась потом. Сережа, кстати, долго не разговаривал со мной из-за этого. Лазарев просто был женат на своей работе, я хотела детей. Мы разговаривали о малышах, думали, но не сложилось», — цитирует Кудрявцеву Teleprogramma.pro.

Кудрявцева и Лазарев расстались в 2012 году после продлившегося четыре года романа.

Ранее сообщалось, что Лера Кудрявцева сломала крестец.