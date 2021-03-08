Ариана Гранде и Дора стали самыми прослушиваемыми на Spotify в России певицами

Ариана Гранде и Дора стали самыми прослушиваемыми на аудиостриминговом сервисе Spotify в России исполнительницами, пишет ТАСС со ссылкой на составленный платформой рейтинг.

Дора возглавила топ-5 самых прослушиваемых русскоязычных певиц, куда также попали Алена Швец, Zivert, Клава Кока и Земфира. Ариана Гранде стала лидером первой пятерки зарубежных исполнительниц, куда также вошли Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Дуа Липа и Лана Дель Рей.

Также Spotify объявил о появлении с 8 марта специального раздела Equal в приложении сервиса. Там будет собрана музыка, созданная женщинами со всего мира.

Ранее россияне назвали любимую зарубежную писательницу.