Пригожин ответил Соседову на предложение не пускать детей звезд на «Голос»

Супруг певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин в беседе с ФАН ответил музыкальному критику Сергею Соседову на предложение запретить звездным детям участвовать в телешоу вместе с обычными конкурсантами.

По его словам, дети звезд не должны спрашивать разрешения, чтобы заниматься творчеством. «Они должны делать то, что им нравится. Это сугубо русское заблуждение, считать, что природа отдыхает на чьих-то детях. Это неправильно. Это неправда», — уверен продюсер.

Кроме того, он считает, что продолжать семейное дело — нормальное явление. «Я — за «династийность». Смешно наблюдать, как у большой звезды, например, актера, сын пойдет работать электриком или слесарем. Значит, либо родителям не было дела до своего чада, либо ребенок чем-то не тем занимался. Вспомните актера Кирка Дугласа, у него сын — замечательный артист Майкл Дуглас», — привел пример Пригожин.

Ранее Сергей Соседов предложил допускать до отбора в шоу «Голос.Дети» только «обычных» участников. Так он отреагировал на успех на передаче дочери певца Сергея Трофимова.