Продюсер подтвердил выход четвертой части «Джуманджи»

Глава компании Seven Bucks Productions Хирам Гарсия в интервью ComicBook подтвердил, что кинофраншиза «Джуманджи» получит четвертую часть.

По словам Гарсии, в новом фильме продюсерская компания хочет реализовать «действительно большую идею». Деталей проекта он раскрывать не стал. «Это один из наших любимейших проектов, над которым нужно работать, и он готовится к запуску», — сказал он.

Фильм «Джуманджи» Джо Джонстона вышел на большие экраны в 1995 году. Ремейки «Джуманджи: Зов джунглей» и «Джуманджи: Новый уровень» с Дуэйном Джонсоном и Кевином Хартом в главных ролях выходили в 2017 и 2019 годах.

Впервые режиссер Джейк Кэздан пообещал снять четвертую часть приключенческого фильма «Джуманджи» в апреле 2020 года.