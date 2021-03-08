Умер пианист Дмитрий Башкиров

Советский пианист и педагог Дмитрий Башкиров скончался в возрасте 89 лет.

Об этом рассказал на Facebook скрипач Лев Маркиз, бывший коллега покойного, назвавший Башкирова одним из виднейших представителей русской пианистической школы — Дмитрий Башкиров. «За долгие десятилетия он оставил глубокий и яркий след как концертирующий пианист и блестящий педагог», — написал он.



Башкиров родился в Грузии. С 1950-х жил в Москве, преподавал в Московской консерватории. В конце 1980-х переехал жить в Испанию и работал в Высшей школе музыки в Мадриде. В 1990 году стал народным артистом РСФСР.