Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close

Священник включил песню популярного рэпера во время службы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Ирландский священник во время онлайн-службы случайно включил трек популярного рэпера, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в деревне Бертонпорт. Отец Пат в начале своей речи случайно включил композицию Young Prophet исполнителя Black the Ripper. Он успел сказать слова «Во имя Отца и Сына», когда музыка прервала его.

Через несколько секунд священнослужитель смог нажать на паузу. «Black the Ripper, немного рэпа с утра вас разбудит! Надеюсь, ни у кого не возникнет проблем с давлением», — пошутил он. Фрагмент записи этой мессы опубликован в Twitter.

Прихожане храма отреагировали на случайность доброжелательно — в Facebook местного прихода появилось изображение одного из альбомов Black the Ripper с подписью «Встаньте при звуках нашего гимна».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.