Подруга Фриске обратилась к вдовцу покойной певицы

Подруга артистки Жанны Фриске, певица Наталья Власова, обратилась с личной просьбой к вдовцу звезды Дмитрию Шепелеву.

Как пишет «СтарХит», Власова не сомневается, что шоумену нужно разрешить родственникам Фриске общаться с внуком. «Платон — это единственная кровиночка, которая осталась на земле после Жанны. У него должны быть и папа, и бабушка, и дедушка... Хочется сказать: заройте топор войны, совершенно бессмысленной и абсурдной! Я уверена, пройдут годы и Дмитрий, когда сам станет дедушкой, будет дико жалеть обо всем, но уже будет поздно», — поделилась она.

По мнению Власовой, Фриске не допустила бы такого конфликта в семье.

Жанна Фриске скончалась в 2015 году после борьбы с онкологическим заболеванием. Их с Шепелевым общему сыну Платону в апреле 2021 года исполнится восемь лет. Общение мальчика с родителями покойной певицы Шепелев ограничил.

Ранее сообщалось, что родители Жанны Фриске хотят продать свою долю в квартире певицы.