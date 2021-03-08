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Новости культуры

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Кадр из фильма &laquo;Конек-горбунок&raquo; (2021) Кадр из фильма &laquo;Конек-горбунок&raquo; (2021)

«Конек-Горбунок» собрал миллиард рублей в прокате

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Киносказка Олега Погодина «Конек-Горбунок» заработала миллиард рублей в российском прокате, сообщают «Вести» со ссылкой на данные ЕАИС.

Чтобы достигнуть этого результата, киноадаптации одноименной сказки Петра Ершова понадобилось 18 дней.

Премьера «Конька-Горбунка» состоялась 18 февраля. Главного героя озвучил Павел Деревянко, его партнером по съемкам стал Антон Шагин, которому досталась роль Ивана-дурака. Также в фильме снялись Паулина Андреева, Михаил Ефремов и Олег Тактаров. Бюджет фильма составил около 760 млн руб.

Ранее сообщалось, что фильм «Райя и последний дракон» возглавил российский прокат.

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