Группа Little Big отказалась от участия в отборе на «Евровидение-2021»

Лидер Little Big Илья Прусикин заявил, что группа не будет участвовать в отборе на участие в международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2021». Об этом он сказал в эфире Первого канала.

«Группа Little Big не будет принимать участие в отборе этого года», — сказал Прусикин.

Little Big должны были представлять Россию на «Евровидении-2020», отмененном из-за ограничительных мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции.

В прошлом году в интервью радио Energy Илья Прусикин сообщил, что группа не попадет на конкурс автоматически — коллективу нужно представить несколько песен. «Если получится, то мы поедем, если не получится, то не поедем», — уточнил лидер группы, добавив, что шанс попасть на конкурс есть.