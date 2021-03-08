Псаки выразила поддержку принцу Гарри и Меган Маркл после интервью

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки выразила поддержку принцу Гарри и его супруге Меган Маркл после того, как они дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом пишет Mediaite.

«Чтобы выйти вперед, рассказать о борьбе с психическими проблемами и поделиться личной историей, нужно мужество», — сказала Псаки.

В то же время пресс-секретарь отказалась от дальнейших комментариев, заявив, что они являются частными лицами. Псаки также подчеркнула, что США сохранят прочные отношения с Великобританией.

Ранее на телеканале CBS появилось интервью герцога и герцогини Сассекских известной американской телеведущей Опре Уинфри. Меган Маркл заявила, что в Букингемском дворце были обеспокоены цветом кожи их сына Арчи.

В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.