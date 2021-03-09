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Новости культуры

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В апреле 1969 года в Театре сатиры состоялась премьера спектакля по пьесе Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро», в котором играли Андрей Миронов, Александр Ширвиндт, Вера Васильева, Татьяна Пельтцер и Валентин Гафт. Он продержался на сцене 18 лет. В 1987 году во время гастролей Театра сатиры с этим спектаклем в Риге Миронов потерял сознание на сцене. В местной больнице было диагностировано обширное кровоизлияние в мозг. Он умер 16 августа в возрасте 46 лет В апреле 1969 года в Театре сатиры состоялась премьера спектакля по пьесе Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро», в котором играли Андрей Миронов, Александр Ширвиндт, Вера Васильева, Татьяна Пельтцер и Валентин Гафт. Он продержался на сцене 18 лет. В 1987 году во время гастролей Театра сатиры с этим спектаклем в Риге Миронов потерял сознание на сцене. В местной больнице было диагностировано обширное кровоизлияние в мозг. Он умер 16 августа в возрасте 46 лет

Раскрыты последние слова Андрея Миронова перед смертью

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Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт раскрыл последние слова актера Андрея Миронова перед смертью. Об этом он сказал в беседе с «Московским комсомольцем».

Он отметил, что «все помнит, как вчера». «Физически ощущения помню, и его последние слова: «Шура, голова», — сказал Ширвиндт.

Ширвиндт был с Мироновым в Риге в 1987 году. Артист находился в городе на гастролях. Он потерял сознание прямо на сцене в Рижской опере. После этого Миронова госпитализировали. В больнице ему диагностировали кровоизлияние в мозг. Через два дня актер скончался в возрасте 47 лет.

Как известно, Миронов страдал от врожденной аневризмы. При наличии этого заболевания категорически противопоказаны длительные физические нагрузки.

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