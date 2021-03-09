Дробыш отреагировал на выбор певицы Манижи на «Евровидение-2021»

Российский продюсер Виктор Дробыш в интервью «Пятому каналу» прокомментировал отбор певицы Манижи на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2021».

Он назвал Манижу хорошей певицей и пожелал ей удачи. «Ну, и слава Богу, дай Бог ей хорошо и весело выступить. Она хорошая певица, но я не видел ее выступление и не слышал эту песню», — добавил Дробыш.

Ранее стало известно, что певица Манижа (Manizha) будет представлять Россию на «Евровидении — 2021» с песней Russian woman.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.