Собянин пожелал удачи и успеха празднующей день рождения Голубкиной

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР Ларису Голубкину, празднующую 9 марта 2021 года 81-летие.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте мэрии. «Ваше вдохновенное творчество дарит людям радость встречи с прекрасным и является яркой страницей летописи отечественного искусства. Пусть вашим планам и замыслам всегда сопутствуют удача и успех», — пожелал Собянин.

Лариса Голубкина награждена орденами «Знак Почета» и Дружбы. Дебютировала в кино состоялся в 1962-м — в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада», где сыграла главную роль. Также играла в фильмах «Дайте жалобную книгу», «Освобождение», «Трое в лодке, не считая собаки». В качестве приглашенной артистки работает в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.