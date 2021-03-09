Умерла автор детективов Татьяна Полякова

Писательница Татьяна Полякова умерла во Владимире после борьбы с онкологическим заболеванием, пишет «Интерфакс» со ссылкой на персонального менеджера писательницы Валерию Сергееву.

Писательнице был 61 год. «Человек такого потрясающего жизнелюбия, что верилось: проклятая онкология обломает об него зубы. Пока были силы, она с юмором относилась даже к этой выматывающей борьбе за жизнь...» — написала Сергеева в соцсетях.

По словам Сергеевой, с раком Полякова боролась несколько лет. Прощание с ней состоится 10 марта в 10:00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре.

Полякова написала более 90 книг. Регулярно входила в топ-10 самых издаваемых авторов России. По ее детективным романам сняты такие фильмы, как «Тонкая штучка», «Черта с два», сериалы «Как бы не так», «Строптивая мишень» и «Тень стрекозы».