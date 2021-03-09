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Новости культуры

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Жириновский раскритиковал выдвижение Манижи на «Евровидение»

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Политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал выбор исполнителя и песни, которые будут представлять Россию на конкурсе «Евровидение — 2021».

По его мнению, певица Манижа с песней Russian woman не поможет «поднятию авторитета русской женщины и вообще России». Жириновскому не понравилась звучащая в песне фраза «Сын без отца, дочь без отца». «Песня должна создавать хорошее настроение, радовать людей... Кто ее выбрал?.. Кому нужна такая песня?» — цитирует политика РИА «Новости».

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.

Ранее продюсер Виктор Дробыш отреагировал на выбор певицы Манижи на «Евровидение-2021».

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