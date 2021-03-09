Иосиф Пригожин не понял песню Манижи для «Евровидения»

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с РИА «Новости» прокомментировал выдвижение российской певицы родом из Таджикистана Манижи Сангин (Manizha) на международный песенный конкурс «Евровидение».

По словам Пригожина, песню Russian woman, с которой Манижа поедет на конкурс, он «не понял». «Артистка мне нравится, но песню я не понял. Но хорошо, что хотя бы отправляют людей, имеющих отношение к музыке. У Манижи появится возможность получить хороший рекламный пакет для продвижения своего имени. Манижу узнают», — поделился мнением он.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.

Ранее Жириновский раскритиковал выдвижение Манижи на «Евровидение».