На съемки в космосе претендуют 20 финалисток кастинга

После рассмотрения трех тысяч заявок отобраны 20 финалисток кастинга на главную роль в фильме «Вызов», съемки которого частично пройдут на Международной космической станции.

Как сообщает пресс-служба Первого канала, среди претенденток есть как известные актрисы, так и представительницы других профессий (пилот, психолог, научный сотрудник и др.).

Следующим этапом отбора станет медкомиссия. «Двум актрисам, которые будут выбраны для этого проекта, в целом придется посвятить ему год. Это история про то, как молодая женщина, которая совершенно не планировала отправляться в космос, через месяц – в силу обстоятельств – должна была оказаться на орбите», — говорит генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Съемки фильма стартуют в октябре 2021 года. Вместе с актрисой на орбитальную станцию отправится режиссер фильма. Клим Шипенко.

Ранее сообщалось, что Регина Тодоренко претендует на участие в съемках в космосе.