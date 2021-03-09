Сергей Лукьяненко высказался за учреждение премии имени Татьяны Поляковой

Сергей Лукьяненко считает правильным основать премию имени Татьяны Поляковой. Об этом он рассказал «Газете.Ru». Писатель подчеркнул, что такой инициативой могли бы заняться авторы детективного жанра.

«Наверное, можно было бы основать премию имени Татьяны Викторовны – это вопрос, конечно, к детективщикам, к авторам, издателям этого жанра. Разумеется, она написала большое количество детективных романов и, мне кажется, это был бы достойный поступок в ее память», – рассказал Лукьяненко.

Автор популярных детективных романов Татьяна Полякова скончалась на 62-м году жизни. Последние несколько лет писательница боролась с онкологическим заболеванием. Полякова написала более 90 детективов, по данным Российской книжной палаты, она входила в пятерку самых издаваемых авторов в стране.