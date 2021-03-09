Дарья Донцова о смерти Татьяны Поляковой: «умерла моя хорошая, близкая подруга, моя родственница»

Дарья Донцова поделилась эмоциями после ухода ее близкой подруги Татьяны Поляковой. Писательница рассказала «Газете.Ru», как Полякова последние несколько лет мужественно боролась с болезнью.

«Умерла моя хорошая, близкая подруга. Более того — моя родственница, мы с Танюшей крёстные мамы детей нашего редактора Ольги Рубис. 61 год — это очень мало, это практически не до конца прожитая жизнь. Очень обидно, что болезнь оказалась сильнее Тани. Она очень мужественно боролась несколько лет, никогда не унывала и не теряла надежду. Но, к сожалению, бывают обстоятельства неподвластные человеку. И что-то оказывается сильнее даже самых хороших врачей. Танечки нет, она ушла. Я очень прошу всех людей, которые ходят в Храм, помолиться о Новопреставленной рабе Божьей Татьяне. И пусть Господь примет ее прекрасную, светлую душу и упокоит ее в Царствие Небесном», — рассказала Донцова.

Смерть Татьяны Поляковой Донцова назвала большой потерей для русской литературы.

«Мне сейчас очень трудно говорить что-либо о Танюше. Очень тяжело терять таких близких людей, это огромная потеря для российской литературы. Огромная потеря для всех читателей, которые любили книги Танечки Поляковой и наслаждались ими. Писатель ушёл, книг больше не будет», — подытожила писательница.

Автор популярных детективных романов Татьяна Полякова скончалась на 62-м году жизни. Последние несколько лет писательница боролась с онкологическим заболеванием. По данным Российской книжной палаты, она входила в пятерку самых издаваемых авторов в стране. Прощание с писательницей пройдет 10 марта в Свято-Успенском Княгинином монастыре.