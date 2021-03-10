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Новости культуры

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Селена Гомес Селена Гомес

Селена Гомес хочет завершить карьеру

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Певица Селена Гомес призналась, что задумывается о завершении музыкальной карьеры.

В интервью Vogue она допустила, что не всегда будет заниматься музыкой. «Сложно продолжать заниматься музыкой, когда тебя не воспринимают всерьез. Иногда я думаю — а в чем смысл? Почему я продолжаю?» — сказала певица.

Своей лучшей песней Селена считает Lose You to Love Me, однако она отметила, что и этот трек нравится не всем. «Многим нравится моя музыка, и за это я благодарна, из-за этого я продолжаю, но, думаю, следующий альбом будет другим. Хочу сделать еще одну попытку прежде чем, может быть, уйду из музыки», — поделилась Гомес.

Селена Гомес выпустила первый альбом Kiss & Tell в 2009 году, позже она записала еще три сольных пластинки и два альбома в коллаборации Selena Gomez & the Scene.

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