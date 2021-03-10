Причиной смерти Людмилы Лядовой назван коронавирус

Причиной смерти народной артистки РСФСР, композитора, певицы и пианистки Людмилы Лядовой назван коронавирус.

Как рассказала в беседе с «Пятым каналом» экс-администратор Людмилы Лядовой Галина Горбенко, артистка скончалась в реанимационном отделении больницы. «COVID. Да, она лежала с COVID. Но она не лежала на ИВЛ, она лежала на кислороде. Также в реанимации, также в 52-й больнице. К сожалению, ее в отделение не подняли», — резюмировала Горбенко.

Госпитализирована Лядова была в конце февраля, у нее диагностировали коронавирусную инфекцию. О смерти Лядовой стало известно утром 10 марта.

Людмила Лядова после окончания Свердловской консерватории выступала на эстраде. С 1946 по 1951 год она пела в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Гелена Великанова, Леонид Утесов и др.