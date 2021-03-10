Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close
Людмила Лядова, 1957 год Людмила Лядова, 1957 год
Людмила Лядова, 1955 год Людмила Лядова, 1955 год
Людмила Лядова во время выступления на крейсере &laquo;Мурманск&raquo;, 1976 год Людмила Лядова во время выступления на крейсере &laquo;Мурманск&raquo;, 1976 год
Людмила Лядова на рыбалке, 1967 год Людмила Лядова на рыбалке, 1967 год
Людмила Лядова у себя дома на кухне, 1957 год Людмила Лядова у себя дома на кухне, 1957 год
Людмила Лядова во время выступления, 1957 год Людмила Лядова во время выступления, 1957 год
Людмила Лядова, 1957 год Людмила Лядова, 1957 год
Людмила Лядова, 1957 год Людмила Лядова, 1957 год
Людмила Лядова на рыбалке, 1967 год Людмила Лядова на рыбалке, 1967 год
Президент России Владимир Путин вручает государственную награду композитору, певице Людмиле Лядовой, 2000 год Президент России Владимир Путин вручает государственную награду композитору, певице Людмиле Лядовой, 2000 год
Людмила Лядова во время юбилейного концерта в Большом зале Московской консерватории, 2005 год Людмила Лядова во время юбилейного концерта в Большом зале Московской консерватории, 2005 год
Людмила Лядова, 2005 год Людмила Лядова, 2005 год
Людмила Лядова во время юбилейного концерта в Большом зале Московской консерватории, 2005 год Людмила Лядова во время юбилейного концерта в Большом зале Московской консерватории, 2005 год

Причиной смерти Людмилы Лядовой назван коронавирус

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Причиной смерти народной артистки РСФСР, композитора, певицы и пианистки Людмилы Лядовой назван коронавирус.

Как рассказала в беседе с «Пятым каналом» экс-администратор Людмилы Лядовой Галина Горбенко, артистка скончалась в реанимационном отделении больницы. «COVID. Да, она лежала с COVID. Но она не лежала на ИВЛ, она лежала на кислороде. Также в реанимации, также в 52-й больнице. К сожалению, ее в отделение не подняли», — резюмировала Горбенко.

Госпитализирована Лядова была в конце февраля, у нее диагностировали коронавирусную инфекцию. О смерти Лядовой стало известно утром 10 марта.

Людмила Лядова после окончания Свердловской консерватории выступала на эстраде. С 1946 по 1951 год она пела в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Гелена Великанова, Леонид Утесов и др.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.