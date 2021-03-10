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Новости культуры

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Людмила Лядова, 1957 год Людмила Лядова, 1957 год
Людмила Лядова, 1955 год Людмила Лядова, 1955 год
Людмила Лядова во время выступления на крейсере &laquo;Мурманск&raquo;, 1976 год Людмила Лядова во время выступления на крейсере &laquo;Мурманск&raquo;, 1976 год
Людмила Лядова на рыбалке, 1967 год Людмила Лядова на рыбалке, 1967 год
Людмила Лядова у себя дома на кухне, 1957 год Людмила Лядова у себя дома на кухне, 1957 год
Людмила Лядова во время выступления, 1957 год Людмила Лядова во время выступления, 1957 год
Людмила Лядова, 1957 год Людмила Лядова, 1957 год
Людмила Лядова, 1957 год Людмила Лядова, 1957 год
Людмила Лядова на рыбалке, 1967 год Людмила Лядова на рыбалке, 1967 год
Президент России Владимир Путин вручает государственную награду композитору, певице Людмиле Лядовой, 2000 год Президент России Владимир Путин вручает государственную награду композитору, певице Людмиле Лядовой, 2000 год
Людмила Лядова во время юбилейного концерта в Большом зале Московской консерватории, 2005 год Людмила Лядова во время юбилейного концерта в Большом зале Московской консерватории, 2005 год
Людмила Лядова, 2005 год Людмила Лядова, 2005 год
Людмила Лядова во время юбилейного концерта в Большом зале Московской консерватории, 2005 год Людмила Лядова во время юбилейного концерта в Большом зале Московской консерватории, 2005 год

Стала известна дата прощания с Людмилой Лядовой

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Представитель скончавшейся народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой Виталий Мирошников в беседе с ТАСС назвал предварительную дату прощания с певицей и композитором.

По его словам, похороны Лядовой, скорее всего, пройдут 13 марта в Москве. «Предварительно прощание планируется в субботу, вероятнее всего в Союзе композиторов», — уточнил он.

Семья Людмилы Лядовой решила похоронить ее на Новодевичьем кладбище.

Людмила Лядова после окончания Свердловской консерватории выступала на эстраде. С 1946 по 1951 год она пела в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Гелена Великанова, Леонид Утесов и др.

Ранее причиной смерти Людмилы Лядовой был назван коронавирус.

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